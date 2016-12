Baby blues, individuati i geni responsabili

foto Afp Correlati Depressione post partum cresce per la crisi

Trovati i geni della depressione post-partum. Sono due porzioni di Dna importanti per il circuito regolatore dell'umore (l'ipotalamo) che risultano alterati durante la gravidanza nelle donne che svilupperanno il disturbo. Tali alterazioni, riscontrabili con un prelievo di sangue, predicono con una certezza dell'85% se la neomamma svilupperà la patologia dopo la nascita del bambino.

La ricerca - Lo studio è stato condotto dalla Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimora e pubblicata su Molecular Psychiatry. Questa scoperta potrebbe portare alla messa a punto di un esame del sangue per predire il rischio della gestante di soffrire di depressione post-partum, un esame che si andrebbe ad aggiungere alla schiera di test cui si devono sottoporre oggi le donne in gravidanza ma che permetterebbe interventi tempestivi contro la depressione che segue la nascita del bebè.



I geni in questione si chiamano TTC9B e HP1BP3 e sono importanti per l'ipotalamo,area cerebrale che regola l'umore. Gli esperti hanno eseguito un'analisi a tappeto su diversi geni isolati da campioni di sangue di 52 gestanti e hanno riscontrato che proprio i TTC9B e HP1BP3 risultano alterati nelle donne che, dopo il parto, presenteranno i segni di depressione. L'alterazione dei geni in gravidanza permette di predire con una certezza dell'85% se le gestanti svilupperanno il disturbo.