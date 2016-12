Tre milioni di italiani a rischio ludopatia

17:34

- Allerta ludopatia in Italia. Nel Belpaese in tre anni, dal 2008 al 2011, la percentuale di giocatori d'azzardo è cresciuta vertiginosamente. Considerando la fascia d'età dai 15 ai 64 anni si è passati dal 42 al 47 per cento di giocatori. Questi i dati emersi dallo studio(Italian population survey on alcohol and other drugs) dell'Istituto di Fisiologia clinica del Cnr di Pisa.