Chi fuma spinelli è più magro

E' nato il primo "Cannabis club d'Italia" 17:32 - Fumare marijuana fa dimagrire e può ridurre il rischio di diabete. Lo rivela uno studio condotto da esperti delle University of Nebraska, Harvard School of Public Health, e Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, pubblicato sulla rivista The American Journal of Medicine. - Fumare marijuana fa dimagrire e può ridurre il rischio di diabete. Lo rivela uno studio condotto da esperti delle, edi Boston, pubblicato sulla rivista

Mangiano di più ma sono in linea - I fumatori abituali di spinelli mangiano in media 600 calorie al giorno in più perché fumarli mette appetito, eppure numerosi studi hanno evidenziato che tendenzialmente i fumatori di marijuana sono più magri. Gli spinelli in qualche modo li proteggono dal rischio obesità.



La ricerca - Gli esperti hanno osservato oltre 4600 individui sani, di cui il 12% fumatori abituali di marijuana e un altro 42% ha riferito di aver fumato spinelli in passato. Gli esperti hanno osservato il loro stato di salute, la circonferenza vita, i livelli ematici di colesterolo e di zucchero, nonché l'insulina a digiuno. E' emerso che i fumatori abituali di marijuana sono sempre più magri dei non fumatori e hanno un girovita più piccolo, a parità di tutti gli altri fattori (età, pratica sportiva, etc); che hanno livelli maggiori di colesterolo buono nel sangue e un miglior controllo glicemico, segno che in qualche modo non chiaro fumare spinelli migliora la loro funzione insulinica. E' presto però per dire che la marijuana può essere usata come rimedio contro obesità e diabete, ma sicuramente capire i meccanismi di base può suggerire nuove vie terapeutiche per questi problemi.