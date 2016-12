Moda Usa, palestre riservate a over 50

foto Afp Correlati Nuovo trend Usa: le palestre riservate ai grassi 17:31 - In forma anche dopo i cinquant'anni, ma solo con palestre su misura. L'idea arriva dagli Stati Uniti e potrebbe ispirare anche il nostro Paese. Sì alle macchine cardio ma a basso impatto, a lezioni di fitness soft studiate per chi non ha più vent'anni e a sottofondo musicale retrò anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta. - In forma anche dopo i cinquant'anni, ma solo con palestre su misura. L'idea arriva dagli Stati Uniti e potrebbe ispirare anche il nostro Paese. Sì alle macchine cardio ma a basso impatto, a lezioni di fitness soft studiate per chi non ha più vent'anni e a sottofondo musicale retrò anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta.

L'idea è di una coppia di baby boomer, Suzy e Tom Boerboom. A partire dal 2009, marito e moglie hanno aperto la catena di palestre "Welcyon Gym", con sedi in Minnesota e Sud Dakota, nelle quali l'età media degli iscritti è di 62 anni. Tom ha raccontato che entro la fine dell'anno sono in programma nuove aperture: "Ci sono oltre 70 milioni di coetanei. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi'". La moglie Suzy ha aggiunto: "L'ambiente è progettato in ogni particolare per le persone con più di cinquant'anni".