Denti sani? Cena senza carboidrati

18:00 - Meglio limitare i carboidrati nel pasto serale per mantenere denti e gengive sane. Via libera, invece, a insalate di verdure miste, pesce, carne bianca e formaggi. La prima ricerca italiana sul dosaggio del glucosio salivare dimostra che, pur lavandosi i denti dopo cena, il glucosio di notte tende a concentrarsi nella saliva, specie se si esagera con i dolci alla sera. - Meglio limitare i carboidrati nel pasto serale per mantenere denti e gengive sane. Via libera, invece, a insalate di verdure miste, pesce, carne bianca e formaggi. La prima ricerca italiana sul dosaggio del glucosio salivare dimostra che, pur lavandosi i denti dopo cena, il glucosio di notte tende a concentrarsi nella saliva, specie se si esagera con i dolci alla sera.

La ricerca - Lo studio è stato condotto da Antonella Polimeni, Presidente del Corso di Laurea di Igiene dentale dell'Università di Milano su 37 persone a cui è stata prelevata la saliva per il dosaggio del glucosio al mattino, prima di essersi lavati i denti e aver fatto colazione. Poi, i partecipanti hanno mangiato e pulito i denti per sottoporsi ai prelievi dopo un'ora, un'ora e mezza, due e tre ore.



I risultati hanno mostrato che nel primo prelievo, ovvero nella saliva rimasta a contatto con i denti nella notte, la concentrazione di glucosio era elevata, dopo un'ora dalla colazione e dopo l'igiene orale lo zucchero nella saliva raggiungeva un valore minimo, quindi sale di nuovo per scendere ancora negli ultimi prelievi a maggior distanza di tempo dal pasto. Di notte il flusso salivare è ridotto rispetto al giorno, per cui lo zucchero si concentra moltissimo nella poca saliva presente. Quindi, il glucosio scende subito dopo essersi lavati i denti ma poi tende a salire di nuovo, in coincidenza con l'innalzamento del glucosio nel sangue che si ha dopo il pasto del mattino. Anche dopo cena si ha lo stesso meccanismo: al crescere del glucosio nel sangue aumenta quello nella saliva, che però, dopo il pasto serale resta a contatto con denti e gengive per tutta la notte.



Giampietro Farronato, tra gli autori dello studio, ha spiegato: "Ceniamo, ci laviamo i denti ma la curva glicemica si innalza dopo un po'. C’è peraltro la brutta abitudine di mangiare tanto soprattutto a cena, quando si ha più tempo per stare a tavola e si è più rilassati, e di conseguenza il fenomeno diventa ancora più consistente proprio quando la salivazione si riduce in quantità e i denti restano “immersi” in una saliva in cui il glucosio si concentra di più. Questo ha ovviamente ripercussioni negative sulla salute orale, perché favorisce il proliferare dei batteri responsabili della carie e delle gengiviti".



Per mantenere la bocca sana, quindi no a cibi ricchi di zuccheri e con un alto indice glicemico come pane, pasta e riso ma sì a una cena leggera che prediliga verdura, frutta e cibi proteici come pesce, carne bianca o formaggi leggeri.