Oms, più controlli per nuova Sars

foto Afp Correlati Nessun caso in Italia 15:51 - L'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto agli Stati di aumentare l'attenzione nei confronti del coronavirus responsabile della cosiddetta "nuova Sars". Il virus che si è diffuso negli Emirati Arabi, finora ha contagiato oltre 30 persone e causato circa 20 vittime, è stato registrato anche in Europa. In Francia è stato confermato un secondo contagio, mentre negli Emirati Arabi si sono registrati due nuovi decessi. - L'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto agli Stati di aumentare l'attenzione nei confronti del coronavirus responsabile della cosiddettaIl virus che si è diffuso negli Emirati Arabi, finora ha contagiato oltre 30 persone e causato circa 20 vittime, è stato registrato anche in Europa. In Francia è stato confermato un secondo contagio, mentre negli Emirati Arabi si sono registrati due nuovi decessi.

Contagio con contatti stretti - L'Oms, anche alla luce dei nuovi contagi in Francia, ha concluso che il coronavirus si trasmette da persona a persona (come era già avvenuto anche in Arabia) ma con contatti stretti come quelli familiari. Non si consigliano “particolari misure di protezione speciale nei punti di ingresso dei viaggiatori dall'estero e non raccomanda misure di restrizioni di viaggio o di commercio”. L'Oms incoraggia, però, l'osservazione sulle infezioni respiratorie acute, analizzando attentamente eventuali casi insoliti. “Gli operatori sanitari sono invitati a essere vigili sulle condizioni di salute dei viaggiatori di ritorno dalle zone colpite dal virus”, in particolare, precisa l'Organizzazione mondiale della Sanità, coloro che sviluppano infezioni delle vie respiratorie inferiori.