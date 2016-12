Sanità pubblica, prestazioni in calo dell'8,5%

foto Ansa

16:02

- Il volume delle prestazioni erogate dalla Sistema Sanitario Nazionale, per la prima volta, è in calo. Il confronto tra i dati relativi al primo semestre 2011 e l’analogo periodo del 2012, mostra unada 10 euro, necessario per accedere a visite specialistiche e analisi mediche: sono proprio le prestazioni ai pazienti non esenti a far segnare il calo più significativo, pari al 17,2%.