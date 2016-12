Farmaco smart contro cancro della pelle

foto Afp Correlati Melanoma in aumento in Italia

Arriva il cerotto anticancro 17:45 - Un nuovo farmaco, sperimentato con successo per la prima volta su pazienti in Australia, si è dimostrato capace di curare senza interventi chirurgici la forma maligna più comune di cancro alla pelle, oltre a trattare malattie degli occhi, asma e diabete. I test sono stati condotti dall'Università del Nuovo Galles e pubblicati su Lancet.

Un medicinale "smart" - Nelle sperimentazioni condotte a Sydney su nove pazienti, il farmaco Dz13 ha confermato l'efficacia contro il carcinoma basocellulare, responsabile di tre quarti di tutti i cancri della pelle.



Levon Khacigian, autore principale della ricerca, ha spiegato: "E' un farmaco intelligente, che colpisce un gene della crescita. Spinge il tumore in una spirale di morte e questo riattiva il sistema immunitario dell'organismo che può combattere il tumore stesso". Il Dz13 viene somministrato per iniezione, e i risultati fanno prevedere che non sarà più necessario un intervento chirurgico per rimuovere i più comuni tumori della pelle. Inoltre, a differenza di altri trattamenti meno efficaci, non causa effetti collaterali.



Anche contro asma e malattie oculistiche - Poiché agisce prendendo di mira "proteine cattive", il farmaco ha il potenziale di trattare altre malattie, aggiunge lo scienziato, ricordando che ricercatori in Germania e in Cina hanno adattato il Dz13 per trattare pazienti di asma e di malattie dell'occhio come la degenerazione maculare. E' inoltre in corso di sperimentazione la sua efficacia contro altre forme di cancro.