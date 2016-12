Notizie allarmanti di salute fanno ammalare

foto Afp Correlati La buona musica è come il sesso

Notizie allarmistiche di salute possono fare ammalare. Quando si apprende che qualcosa può rappresentare un rischio per la salute, molti soggetti sono suggestionabili e provano quei sintomi sulla loro pelle. Lo rivela uno studio condotto dall'Università Johannes Gutenberg di Mainz.

Effetto nocebo – Una reazione simile a quella che si può avere quando si viene a conoscenza di effetti collaterali di un farmaco si provano quei sintomi subendo l'effetto nocebo. Lo stesso che si può avere attraverso le notizie allarmistiche diramate attraverso i media.



I ricercatori hanno diviso un campione di persone in due gruppi: a uno hanno mostrato un documentario sui rischi dell'esposizione a onde elettromagnetiche, all'altro uno sulle tecnologie wi-fi. Poi hanno detto loro che si trovavano in un ambiente con presenza di onde elettromagnetiche da apparecchi wi-fi. Ebbene, coloro che avevano visto il documentario sui rischi delle onde hanno manifestato la sintomatologia dell'ipersensibilità elettromagnetica (mal di testa, distrazione, confusione, vertigini etc). Nonostante non fossero stati esposti ad alcuna onda.