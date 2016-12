Rimedi low cost anticellulite

Qual è la differenza in termini di risultati rispetto alla chirurgia?

"Gli esiti non sono sovrapponibili. Dal punto di vista della cellulite, sono più efficaci i trattamenti di dermoestetica. La liposuzione, se effettuata con poca perizia, può addirittura portare alla formazione di irregolarità e avvallamenti e non elimina dunque, i tipici "buchini" della cellulite. Diverso, invece il caso dei cuscinetti di grasso, per la cui eliminazione serve la liposuzione".



Qual è l'ultimo arrivato tra i trattamenti soft?

"Lo Smooth Shape, bastano tre trattamenti per una riduzione anche in termini di centimetri".



Basta un solo tipo di trattamento per sradicare il problema?

"Dipende dalla tipologia di cellulite. A volte bisogna combinarne più di uno. La mesoterapia, per esempio, è veloce ma non risolutiva e va combinata con radiofrequenza ed endermologia”. C'è chi chiede pagamento a rate? “Sì, molti cercano di dilazionare i pagamenti. Ci sono anche finanziarie specifiche che consentono di pagare gli interventi a rate come la macchina o la tv".



Cosa pensa riguardo a creme e massaggi?

"Solo poche sono veramente efficaci. A mio parere, sono un buon coadiuvante ma da soli non consentono di approdare a una soluzione perché si tratta di tecniche superficiali".



Le tecniche - Ma vediamo quali sono i trattamenti poco invasivi a cui si può ricorrere prima di scoprire le gambe.

1. Carbossiterapia, tecnica che, attraverso microiniezioni localizzate di anidride carbonica, permette di migliorare le alterazioni del microcircolo svolgendo un effetto drenante. Costo: 120-150 euro.

2. Smooth Shape: utilizza due differenti tipi di laser abbinati a un massaggio connettivale e a un’azione di aspirazione negativa-positiva sui tessuti per ottenere lo scioglimento degli accumuli adiposi. Costo: 150 euro.

3. Laser lipolisi: una moderna tecnica indolore e poco invasiva per guarire la cellulite e le adiposità localizzate. Sfruttando l’effetto termico del laser si provoca una vera e propria liquefazione del grasso che viene subito dopo aspirato. Ne consegue un progressivo miglioramento e rimodellamento della zona trattata che nelle settimane successive all'intervento appare subito più tonica e compatta. Costo: circa 1000 euro a seduta.

4. Cavitazione: ultrasuoni che sciolgono adiposità localizzate. Costo: da 150-200 euro a seduta.

5. Mesoterapia: procedura che consiste nell’iniezione nel derma di piccole quantità di farmaci di diverso genere per ridare freschezza e giovinezza ai tessuti. (veicolazione trasdermica). Sono prodotti che agiscono migliorando microcircolo. Costo: 1200-1230 euro a seduta.