Un virus per riparare cuore danneggiato

foto Afp Correlati Cuore rigenerato dopo l'infarto

13:52 - Un virus per "riparare" il muscolo cardiaco dopo aver subito un infarto o un arresto. Sarà testato sui pazienti che parteciperanno a una sperimentazione condotta presso l'Imperial College di Londra. Per la precisione, i ricercatori si serviranno di un virus ingegnerizzato per introdurre del materiale genetico nel cuore, in modo da fermare e invertire il deterioramento del cuore.

Presto il test - Spesso dopo un infarto o un arresto il cuore rimane troppo debole, tanto che si fa fatica anche a salire le scale. Questo si verifica quando l'organo è danneggiato dopo essere stato privato dell'ossigeno durante un attacco, diventando così troppo debole per pompare in modo efficace il sangue nel corpo.



I ricercatori hanno scoperto che nei pazienti che hanno avuto un arresto cardiaco i livelli della proteina SERCA2a sono più bassi. Perciò hanno pensato a un virus geneticamente modificato, "istruito" per produrre maggiori quantità di questa proteina, che può “infettare” il cuore. Il virus verrà rilasciato nel muscolo cardiaco danneggiato di 200 pazienti partecipanti allo studio, tramite un tubicino inserito nella gamba e poi spinto in alto attraverso i vasi sanguigni.



Sian Harding, uno dei ricercatori, spiega: "Così si riporta indietro il cuore al punto in cui il paziente stava bene, prima che si verificasse il danno. E' un trattamento che può migliorare la qualità di vita di molte persone".