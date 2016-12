Dolore per tacchi adieu con il filler

foto Afp Correlati Le braccia più ambite sono quelle di Michelle

Stiletti di 12 centimetri e più, sogno di tutte le donne, non sono più sinonimo di tortura per i piedi. Una delle ultime tendenze è, infatti, la "punturina" di acido ialuronico nella pianta per creare una sorta di ammortizzatore e non sentire alcun dolore. Un'operazione rapida che consente di mantenere la comodità senza rinunciare all'estetica.

Cuscinetti artificiali - L’idea è nata anni fa nelle cliniche di bellezza di New Delhi e ora comincia ad essere molto richiesta anche nel Belpaese.



Alfredo Borriello, direttore dell'unità operativa di chirurgia plastica all'ospedale Pellegrini di Napoli, spiega: "Il piccolo intervento consiste nell’iniettare sotto la pianta del piede dell’acido ialuronico macromolecolare il quale consente di creare dei cuscinetti artificiali che "ammortizzano" il dolore provocato dalle altezze vertiginose. L’intervento dura circa 20 minuti e elimina subito la sensazione di bruciore comunemente associata ai tacchi alti".



Dura nove mesi - Il costo parte dai 600 euro e l’effetto dura nove mesi, dopodiché i cuscinetti si riassorbono. L’applicazione dell’acido ialuronico macromolecolare in campo medico, veniva utilizzato principalmente per il corpo, per correggere i difetti strutturali, gli inestetismi cutanei e per riempire avvallamenti, migliorare cicatrici, anche post trauma. Successivamente la sua applicazione si è estesa anche in ambito oftalmologico, oculistico e ortopedico. Oggi aiuta anche le donne che vogliono sembrare più alte e a loro agio anche su zeppe e tacchi vertiginosi.