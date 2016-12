Allarme rossetti, metalli rischiosi per la salute

foto Dal Web Correlati Menopausa in anticipo col make up 15:51 - Chi usa molto rossetto rischia di ingerire ogni giorno anche una quantità elevata di metalli pesanti, nocivi alla salute. Lo rivela uno studio della Berkeley University pubblicato su Environmental Health Perspectives. L'indagine è stata effettuata su 32 rossetti e lucidalabbra di sette marche diverse venduti nella grande distribuzione e nelle farmacie. - Chi usa molto rossetto rischia di ingerire ogni giorno anche una quantità elevata di metalli pesanti, nocivi alla salute. Lo rivela uno studio dellapubblicato su. L'indagine è stata effettuata su 32 rossetti e lucidalabbra di sette marche diverse venduti nella grande distribuzione e nelle farmacie.

Rischi con più applicazioni quotidiane - I rossetti presi in esame hanno un costo dai 5 ai 24 dollari, sono stati, dunque, compresi nella ricerca anche quelli di alta gamma. I ricercatori hanno trovato una presenza che definiscono "preoccupante per la salute" di piombo, cadmio, cromo, titanio, alluminio e altri metalli tossici.



Katharine Hammond, autore principale della ricerca, ha sottolineato: "Il rischio per la salute è correlato al fatto che in media si ingeriscono 24 milligrammi di rossetto al giorno, ma spesso i rossetti si spalmano più volte al giorno e così si arriva a ingerirne fino a 87 milligrammi".