Premiato il papà italiano dell'"aspirinetta"

- Molti milioni di vite salvate nel mondo in 30 anni, molte migliaia l'anno in Italia e decine di migliaia di infarti e ictus non fatali evitati. Tutto grazie all'"aspirinetta", farmaco con un papà italiano. Un salvavita che ha rivoluzionato la prevenzione cardiovascolare, riducendo di un quarto la mortalità per queste cause. Per la scoperta dell'aspirina a basse dosi (75-100 milligrammi) il farmacologo Carlo Patrono è stato premiato.