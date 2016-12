Airc, un sms per la ricerca sul cancro

foto Ufficio stampa Correlati Batteri “radioattivi” contro il cancro

Caffè, la "tazzulella" è anticancro 17:37 - L'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, tornerà il 12 maggio nelle piazze italiane con l'azalea della ricerca. Nel frattempo si possono donare fondi alla ricerca a partire dal 28 aprile. Barbara D’Urso dedica all'associazione l’ultima puntata di Domenica Live di domenica e anche altre trasmissioni, tra cui Mattino 5, Pomeriggio 5, Money Drop e Striscia la Notizia, invitano il pubblico a donare al 45508. - L'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, tornerà il 12 maggio nelle piazze italiane con l'azalea della ricerca. Nel frattempo si possono donare fondi alla ricerca a partire dal 28 aprile. Barbara D’Urso dedica all'associazione l’ultima puntata di Domenica Live di domenica e anche altre trasmissioni, tra cui Mattino 5, Pomeriggio 5, Money Drop e Striscia la Notizia, invitano il pubblico a donare al 45508.

L'Airc - L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ente privato senza fini di lucro, è stata fondata nel 1965 grazie all'iniziativa di alcuni ricercatori dell'Istituto dei Tumori di Milano, fra cui Umberto Veronesi e Giuseppe della Porta, avvalendosi del prezioso sostegno di noti imprenditori milanesi. Dall'anno della sua fondazione, Airc si è sempre impegnata a promuovere la ricerca oncologica nel nostro Paese e si è progressivamente ampliata, fino a contare oggi 17 comitati regionali e quasi 1.800.000 Soci, tante persone che con la loro generosità sostengono l'Associazione, consentendole di esistere e di andare avanti.



I tumori non sono una sentenza di morte - Oggi sappiamo che quasi il 70 per cento dei tumori potrebbe essere prevenuto, o almeno diagnosticato in tempo, adottando stili di vita corretti e partecipando ai protocolli di screening e diagnosi precoce. Per esempio il tumore del seno, se diagnosticato precocemente, è curabile in oltre l’80 per cento dei casi, grazie ai progressi della ricerca. Purtroppo altri tipi di cancro colpiscono sempre più frequentemente le donne: è il caso, ad esempio, del tumore del colon-retto - il secondo più diffuso - e del tumore del polmone, in forte crescita per il sesso femminile. Si calcola che attualmente una donna su 36 possa svilupparlo nel corso della vita. I fondi raccolti saranno destinati a finanziare innovativi progetti di ricerca con l’obiettivo di individuare nuovi strumenti di diagnosi precoce.



12 maggio l'azalea della ricerca – Nelle piazze italiane, domenica 12 maggio con un contributo di 15 euro si riceverà l'Azalea della Ricerca, un regalo speciale per la Festa della Mamma e un gesto concreto a sostegno dei progetti di ricerca.