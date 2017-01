Unicef: senza vaccino 1 bambino su 5

foto Ansa Correlati EMERGENZA GLOBALE

Basta un po' di zucchero e il vaccino va giù 17:29 - Un milione e mezzo di bambini nel mondo, uno ogni venti secondi, muore per una causa prevenibile con un vaccino, e nonostante i successi recenti ancora il 25% dei più piccoli è indifeso contro malattie come il tetano e la pertosse che altrove invece sono dimenticate. Lo ricorda l'Unicef in occasione del Global Vaccine Summit di Abu Dhabi. - Un milione e mezzo di bambini nel mondo, uno ogni venti secondi, muore per una causa prevenibile con un vaccino, e nonostante i successi recenti ancora il 25% dei più piccoli è indifeso contro malattie come il tetano e la pertosse che altrove invece sono dimenticate. Lo ricorda l'in occasione deldi Abu Dhabi.

Morti da evitare - Il 70% di questi bambini, ricorda l'agenzia delle Nazioni unite, è concentrata in 10 paesi: Afghanistan, Chad, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Filippine e Sudafrica, e disuguaglianze significative nelle percentuali di immunizzazione sono presenti anche all'interno della stessa nazione. La polio, sconfitta in quasi tutto il mondo, rimane endemica in Pakistan, Afghanistan e Nigeria, è tornata nel Ciad e ha provocato diversi focolai in altri paesi a causa di contaminazioni dall'estero. Circa il 30% delle morti nei bambini sotto i cinque anni è prevenibile, ma 58mila bimbi l'anno muoiono per tetano neonatale e 430 al giorno per il morbillo.



I progressi compiuti - Accanto a ciò che resta da fare l'Unicef sottolinea anche i notevoli miglioramenti recenti, a partire dall'eliminazione del vaiolo e dalla quasi eradicazione della polio. Tra il 2000 e il 2011 le morti del morbillo, che rimangono tantissime, sono calate però del 71%. Anche l'accessibilità delle immunizzazioni è aumentata: se nel 2000 servivano dieci anni per un vaccino che veniva introdotto nel mondo occidentale a essere disponibile anche per i Paesi in via di sviluppo ora il tempo si è ridotto a uno-due anni.