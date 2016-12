Il sesso fa felici, basta farne più degli altri

foto Afp Correlati Le donne preferiscono gli "XL"

Il sesso è l'elisir contro il mal di testa 17:39 - Il sesso rende più felici, ok. Ma ancora di più se si pensa di essere più attivi tra le lenzuola rispetto agli altri. Almeno in base a una ricerca della University of Colorado Boulder. Così come è stato ampiamente documentato in relazione alla ricchezza, la felicità legata all'avere una vita sessuale attiva impenna o precipita in base a come gli individui si confrontano con gli altri. - Il sesso rende più felici, ok. Ma ancora di più se si pensa di essere più attivi tra le lenzuola rispetto agli altri. Almeno in base a una ricerca della University of Colorado Boulder. Così come è stato ampiamente documentato in relazione alla ricchezza, la felicità legata all'avere una vita sessuale attiva impenna o precipita in base a come gli individui si confrontano con gli altri.

La ricerca - I dati sono stati estrapolati dal sondaggio General Social Survey, definito il "polso d'America". L'indagine viene portata avanti dal 1972 e dall''89 include anche domande sulla frequenza sessuale. Il campione considerato include più di 15mila persone sotto osservazione dal 1993 al 2006.



Dopo aver isolato gli altri fattori come reddito, istruzione, stato civile, salute, età, razza e altre caratteristiche, è emerso che coloro che hanno dichiarato di avere rapporti sessuali almeno due o tre volte al mese avevano il 33% di possibilità in più di essere felici rispetto a coloro che hanno detto di non aver fatto sesso nell'anno precedente. L'"effetto felicità" legato ai rapporti intimi aumenta col crescere della frequenza. Chi lo fa due o tre volte a settimana vede aumentare le sue possibilità di contentezza del 55%.



Ma i ricercatori hanno scoperto pure che anche dopo aver controllato la loro frequenza sessuale, le persone che credevano di fare meno sesso rispetto ai propri amici, vicini o conoscenti erano più tristi di coloro che credevano di farne tanto quanto o di più dei propri pari.



Tim Wadsworth, autore principale della ricerca, ha spiegato: "C'è un generale incremento nel senso di benessere facendo sesso più spesso, ma c'è anche un aspetto relativo in questo. Fare più sesso ci rende più felici ma pensare che ne facciamo di più degli altri ci rende perfino estatici".



Il modo in cui la maggior parte delle persone fa un confronto sociale può essere problematico, visto che la vita sessuale non si dichiara sulla pubblica piazza. Secondo gli autori, le persone potrebbero fare paragoni basandosi sugli stili di vita messi in scena nei mezzi comunicazione di massa o tramite il dialogo sull'argomento nella propria cerchia di amici.