Chemio, la cuffia che non fa cadere i capelli

L'Ospedale di Carpi, nel Modenese, sarà il secondo in Italia a dotarsi di una "cuffia refrigerata" per non far perdere i capelli ai pazienti in chemioterapia. Il sistema, ideato in Gran Bretagna da Glenn Paxman, efficace dal 50 al 70% dei casi, arriva nel reparto di Oncologia della struttura grazie all'impegno dell'Associazione malati oncologici. La cuffia è utilizzata, in Italia, soltanto in un ospedale ad Avellino.

Importata dal Regno Unito - Dopo aver visitato due strutture pubbliche inglesi, il "Christies Hospital" a Manchester e l'ospedale di Huddesfield, simile per dimensioni a quello carpigiano, l'equipe della Medicina Oncologica diretta da Fabrizio Artioli, in collaborazione con l'Associazione Malati Oncologici, ha deciso di acquistare una "cuffia" Paxman, del valore di circa 30mila euro.



Com'è stata sviluppata - Il sistema consiste nel raffreddamento controllato del cuoio capelluto attraverso l'uso di una cuffia, ed è stato inventato a Manchester dalla famiglia di imprenditori Paxman, dalla quale prende il nome. La storia degli imprenditori inglesi inizia negli anni '50 del secolo scorso, con l'invenzione di un sistema di raffreddamento per la birra. La produzione dell'azienda, però, muta radicalmente quando la moglie del figlio del fondatore si ammala di tumore al seno e viene deciso di investire tutta la conoscenza nel campo dei sistemi di raffreddamento per plasmarli e renderli utili ai malati di tumore che devono sottoporsi alla chemioterapia. Dopo diversi studi e ricerche, nel 1997, la Paxman produce il primo prototipo ufficiale della "cuffia" che viene installata presso la Huddersfield Royal Infirmary.



Non è solo un fatto estetico - Franca Pirolo dell'Associazione malati oncologici di Carpi spiega: "Esistono molti rimedi per nascondere agli altri la perdita di capelli dovuta alla chemioterapia. Il percorso che vive chi si trova ad affrontare una malattia come il tumore è tutto in salita. A occhi esterni la perdita temporanea dei capelli potrebbe sembrare il male minore ma chi ha vissuto questa esperienza sa che non è affatto così. Soprattutto per le donne".