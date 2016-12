Secondo uno studio olandese è vero che si stava meglio quando si stava peggio

foto Afp Correlati Il salame può far male al cuore

Lo sport da bimbi aiuta la memoria dopo i 50 18:29 - I cattivi stili di vita rischiano di far arretrare l'aspettativa di vita attualmente in aumento. Infatti uno studio svolto in Olanda mostra che la salute peggiora di generazione in generazione. La ricerca, su oltre 6mila individui, è stata condotta dall'Istituto di sanità pubblica olandese e pubblicata sulla rivista European Journal of Preventive Cardiology. - I cattivi stili di vita rischiano di far arretrare l'aspettativa di vita attualmente in aumento. Infatti uno studio svolto in Olanda mostra che la salute peggiora di generazione in generazione. La ricerca, su oltre 6mila individui, è stata condotta dall'e pubblicata sulla rivista

La situazione italiana - Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università Cattolica di Roma, commenta: " Nei prossimi dieci anni si rischia un'inversione di rotta per l'aspettativa di vita".



Stefano Del Prato, presidente della Società Italiana di Diabetologia, sottolinea: "La medicina ha fatto grandi passi avanti in termini di sopravvivenza. Stupisce ancora di più, quindi, che quello che abbiamo guadagnato in capacità di cura, lo perdiamo per colpa degli stili di vita".



La ricerca - Gli olandesi hanno analizzato i dati dello studio “Doetinchem Cohort”, iniziato nel 1987. I principali fattori di rischio tenuti sotto controllo sono peso corporeo, pressione del sangue, livelli di colesterolo totale e colesterolo buono. Il campione è stato stratificato in base a sesso e generazione di appartenenza creando gruppi di età (20-29, 30-39, 40-49, 50-59 anni). Ogni visita di follow-up aveva lo scopo di misurare il profilo di rischio di ciascuna generazione: si andava a vedere se gli individui di un certo gruppo di età avevano un differente profilo di rischio rispetto a quelli dello stesso gruppo di età ma della generazione precedente (nati dieci anni prima). E' emerso che la salute peggiora di generazione in generazione: i 30enni di oggi sono più in sovrappeso, hanno maggiori problemi di ipertensione e colesterolo alto dei coetanei di dieci anni prima e così via per le generazioni ancora precedenti.



Ricciardi afferma: "Da noi questo quadro è particolarmente vero. I bambini italiani sono quelli con maggiori problemi di sovrappeso in Europa".



Del Prato spiega: "Il peggioramento del profilo di rischio metabolico è dovuto soprattutto all'alimentazione troppo calorica e alla sedentarietà. Per esempio un panino di oggi ha più calorie di quello di 20 anni fa. Viceversa, oggi bruciamo meno calorie perché ci muoviamo meno. I giovani di oggi sono troppo abituati a snack e cibi spazzatura magari consumati di fronte a pc o tv".



Ricciardi conclude: "C'é un peggioramento costante dei fattori di rischio legati a comportamenti e stili vita (dieta, sedentarietà, fumo, consumo di alcolici) e siccome questi incidono per oltre l'80% sulle malattie nelle popolazioni occidentali, il rischio è di vanificare il guadagno in termini di anni di vita conquistati negli ultimi decenni".