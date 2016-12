Quei bambini che non vogliono parlare

La vostra bambina è affetta da mutismo selettivo. Di che cosa si tratta?

"Il mutismo selettivo è un disturbo poco conosciuto e apparentemente raro che colpisce principalmente i bambini ed è caratterizzato dall’incapacità di parlare in alcuni contesti sociali, nonostante lo sviluppo e la comprensione del linguaggio siano nella norma. I bambini colpiti dal disturbo parlano normalmente dove si trovano a loro agio, mentre fuori casa o in presenza di estranei non riescono a far uscire un solo suono dalla bocca. Non è un fenomeno dovuto a qualche disfunzione organica o a un’incapacità correlata allo sviluppo, ma è un disturbo legato all’ansia, attualmente si ritiene che sia il precursore della fobia sociale infantile. Questi bambini sono ipersensibili, fragili e particolarmente vulnerabili dal punto di vista emotivo. Il disturbo è molto eterogeneo quindi sotto la stessa etichetta diagnostica possono esserci bambini anche molto diversi tra loro, le caratteristiche citate sono in ogni caso le più comuni".



Quando vi siete accorti che vostra figlia aveva questo disturbo?

"Verso la fine del suo primo anno di scuola primaria quando ho invitato alcune compagne a casa e queste mi hanno detto che a scuola mia figlia era chiamata “mutolina”perché non parlava mai. Fino ad allora le maestre non mi avevano mai convocato per chiedermi spiegazioni, si erano limitate durante le riunioni a guardarmi con compassione e dirmi che la bambina era molto chiusa e timida. Probabilmente hanno pensato che avesse qualche problema grave di cui ero già a conoscenza e che parlarne fosse superfluo. Anche nel corso degli anni di asilo le maestre non mi avevano mai detto in modo preoccupato che mia figlia non parlava. E io come avrei potuto saperlo se a casa e con la famiglia mia figlia era ed è una bambina perfettamente normale? Così ho perso molti anni prima di arrivare alla diagnosi del disturbo e purtroppo il mutismo selettivo è molto più difficile da superare se viene affrontato tardi".



Come potete curarla ora?

"Purtroppo è un disturbo poco conosciuto e poco studiato in Italia. La maggior parte degli insegnanti, pediatri, psicologi e specialisti spesso non riconoscono questo disturbo confondendolo con il disturbo oppositivo – provocatorio o l’autismo. Solo grazie a un blog creato da altri genitori di bambini con mutismo selettivo ho trovato una specialista. Mia figlia è seguita da circa due anni dalla Dott.ssa Gorla, una psicoterapeuta specializzata in mutismo selettivo che interviene con un approccio sistemico relazionale e alcune tecniche cognitivo-comportamentale".



Quali i progressi e in quanto tempo?

"Mia figlia ha iniziato a migliorare da quando in famiglia abbiamo cominciato a capire e studiare il disturbo. Da circa tre anni assistiamo a miglioramenti continui ma anche a regressioni che a volte ci sconfortano. Ancora mia figlia non parla con gli insegnanti a scuola, ma al di fuori del contesto scolastico è sempre più serena e riesce a comunicare verbalmente oltre che con molti parenti anche con alcuni adulti estranei alla famiglia. Però c’è ancora molto lavoro da fare".



Ci sono associazioni di supporto ai genitori dei figli con questo disturbo?

"Da qualche anno (2009) noi genitori di bambini con mutismo selettivo abbiamo costituito l’Associazione Aimuse che si occupa appunto di fare conoscere questo disturbo soprattutto nell’ambito scolastico. Grazie al nostro impegno è stato tradotto e pubblicato in Italia il primo libro sull’argomento ed è stata aperta una pagina su Facebook. Inoltre, dalla collaborazione tra associazione e terapeuti sta nascendo una rete di specialisti interessati ad approfondire la conoscenza del disturbo facendo ricerca e condividendo un approccio terapeutico simile. L’intento infatti è stabilire e diffondere buone pratiche terapeutiche affinché il mutismo selettivo possa essere riconosciuto e trattato precocemente, limitando gli errori diagnostici che conducono interventi che rischiano di peggiorare il disturbo".