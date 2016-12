Più bimbi allergici a causa di smog e fumo

16:14

- Inquinamento ambientale ed esposizione al fumo fin dalla gravidanza sono le due cause principali dell'aumento delle reazioni allergiche tra i bambini. In Italia sono due milioni gli under 14 che soffrono di qualche forma di allergia, tasso raddoppiato negli ultimi dieci anni e che continua a salire. A dirlo, la Federazione italiana medici pediatri (Fimp) in occasione del Capri Campus 2013, che comprende una scuola di formazione sul tema.