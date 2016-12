Elettromagnetismo, riscontrati effetti biologici

foto Afp Correlati Inquinamento radio e tv smascherato da un satellite

Gravidanza: L'esposizione ad alti livelli di elettromagnetismo causa obesità tra i piccoli 18:04 - Per la prima volta, uno studio su ratti, ha concluso che ci sono effetti biologici derivati dalle radiofrequenze. Il sonno, la regolazione termica e la digestione risultano turbate. La ricerca è stata condotta dal francese Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) con l'université de Picardie Jules-Verne e pubblicato su Environnement Science and Pollution Research.

Lo studio - Il livello di esposizione al quale sono stati sottoposti i ratti corrisponde a quello che si riscontra in prossimità di un'antenna. Tredici ratti sono stati esposti di continuo per sei settimane a onde con una frequenza di 900 Mhz e con un'intensità di 1 volt per metro. Livelli molto più deboli di quelli legali.



I risultati ottenuti in questi animali sono stati raffrontati con quelli di un gruppo campione di undici ratti. I ricercatori hanno osservato che i ratti che erano stati esposti alle onde elettromagnetiche hanno subito delle variazioni metaboliche e del ritmo circadiano.