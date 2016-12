Incidenti stradali, chili in più attutiscono traumi

foto Afp Correlati La cirrosi epatica aumenta i rischi di incidenti

I chili in più aiutano ad attutire i traumi provocati da incidenti stradali. Lo rivela uno studio condotto da un team di medici della New York University. Così, emerge almeno un aspetto positivo legato agli accumuli di grasso corporeo che, però, vanno tenuti sotto controllo per evitare obesità, patologie cardiovascolari e diabete di tipo 2.

Lo studio - Sotto la lente dei ricercatori, i casi di 1.400 pedoni vittime di incidenti stradali dal 2008 al 2011. Dalle analisi è emerso che avere una maggiore massa corporea può diminuire i danni conseguenti all'impatto. Molti attraversano la strada in modo distratto, per esempio ascoltando la musica o inviando messaggi con il cellulare. Tanto che, secondo il rapporto, nel 2012 nella sola città di New York hanno perso la vita in incidenti stradali 274 persone. Ma la scoperta più sorprendente è che essere sovrappeso può rivelarsi un utile alleato. Dalle cartelle cliniche infatti i ricercatori hanno notato che chi ha una maggiore percentuale di grasso ha subito lesioni meno gravi rispetto alle persone più in forma.