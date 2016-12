Scienziati giapponesi: rischio infarto per i calvi

foto Getty Correlati In arrivo la cura contro l'alopecia 13:35 - Gli uomini calvi avrebbero maggiori possibilità di avere problemi cardiaci rispetto ai coetanei "capelloni". Almeno in base agli esiti di una ricerca giapponese condotta dall'Università di Tokyo e pubblicata sul British Medical Journal in cui si afferma che gli uomini affetti da calvizie avrebbero il 32% di rischi in più di sviluppare cardiopatia coronarica. - Gli uomini calvi avrebbero maggiori possibilità di avere problemi cardiaci rispetto ai coetanei "capelloni". Almeno in base agli esiti di una ricerca giapponese condotta dall'e pubblicata sulin cui si afferma che gli uomini affetti da calvizie avrebbero il 32% di rischi in più di sviluppare cardiopatia coronarica.

Un meta studio - Il team di ricerca ha setacciato gli studi effettuati negli anni precedenti sul legame tra la perdita dei capelli e i problemi cardiaci. Isolando fattori di rischio come età e storia clinica familiare, è emerso che la diradazione dei capelli è associata a patologie cardiache.



Tomohide Yamada, autore del meta studio, ha spiegato: "Abbiamo trovato un legame significativo, benché modesto, legame tra la calvizie e la cardiopatia coronarica. Pensiamo che ci sia un'associazione ma non così forte come altre già note quali fumo, obesità, elevati livelli di colesterolo e pressione sanguigna alta". Secondo la British Heart Foundation gli uomini dovrebbero concentrarsi maggiormente sul punto vita che su quello dove iniziano i capelli.



Uno stile di vita salutare - Yamada ha affermato che gli uomini giovani che vedono assistono al diradamento dei capelli sulla sommità del capo dovrebbero impegnarsi a migliorare il proprio stile di vita per assicurarsi di mantenere il cuore in salute. Il ricercatore precisa che non ci sono abbastanza prove su una relazione di causa effetto tra calvizie e problemi al cuore e che sono necessari ulteriori approfondimenti scientifici.