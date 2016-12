Il test fai da te per l'Hiv argina il contagio

- Secondo gli esperti, rendere più disponibile il test fai da te per l'Hiv potrebbe essere la risposta per ridurre la diffusione dell'Aids. Il test fai da te riduce la paura legata alla malattia e potrebbe aiutare a rallentare la sua trasmissione. Molti, infatti, evitano di fare le analisi in ospedale a causa dello stigma sociale associato alla possibilità di aver contratto il virus, secondo uno studio riportato da

Ancora troppi pregiudizi - Nitika Pant Pai, della canadese McGill University ha detto: "La cura come una strategia preventiva funziona ma fare i test per l'Hiv sembra essere limitato da un problema sociale". La dottoressa ha affermato che l'accesso a un'analisi fai da te, collegata a dei servizi di consulenza aiuterebbe a espandere l'accesso ai controlli e a ridurre il pregiudizio collegato ai classici esami per verificare la presenza dell'Hiv.



I test fai da te utilizzano campioni di fluido dalla bocca nella privacy della propria casa e possono fornire risultati entro venti minuti. Un risultato positivo, comunque, richiede una conferma con gli esami del sangue in ospedale.

La ricerca - La dottoressa Pant Pai ha esaminato con il suo team 21 studi su scala globale e scoperto che sono state portate avanti due diverse strategie: o sotto la supervisione di personale medico presso istituti sanitari o senza alcuna supervisione ma portati avanti con una consulenza dipsonibile telefonicamente o su Internet.

Entrambe le tecniche riscontrano un consenso molto ampio e suggeriscono che questa metodologia che verifica il contagio attraverso la saliva sia maggiormente accettata rispetto a quella che necessita di un prelievo sanguigno. La dottoressa Pant Pai ha commentato: "La preferenza è guidata in larga parte dal fatto che i test tampone non sono invasivi".