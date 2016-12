Altolà ministeriale: esig vietate ai minorenni

foto Twitter Correlati Esig vietate a Vallo della Lucania

Francia, sigarette elettroniche sotto accusa 18:09 - Sigarette elettroniche con nicotina vietate per i minorenni dopo l'ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Renato Balduzzi. Il titolare del dicastero ha modificato l'ordinanza di settembre innalzando l'asticella del divieto di vendita da 16 a 18 anni. L'interdizione rimarrà in vigore fino al 31 ottobre di quest'anno.

"Non si può escludere la pericolosità" - Il Ministro Balduzzi aveva chiesto all'Istituto Superiore di Sanità sul rischio legato all'utilizzo delle sigarette elettroniche, in particolare sui minori. Sulla base degli ultimi aggiornamenti scientifici, infatti, erano emersi possibili pericoli, soprattutto per i giovani. L'Istituto superiore di sanità ha fornito le proprie valutazioni il 20 dicembre 2012: anche per i prodotti a bassa concentrazione, la dose quotidiana accettabile di nicotina - come determinata dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) - è superata anche solo con un uso moderato delle sigarette elettroniche. Ciò appariva ancora più evidente negli adolescenti.



Nella nota ministeriale si legge: "Non si possono escludere effetti dannosi per la salute". Il Ministro Balduzzi ha chiesto in seguito un ulteriore parere al Consiglio Superiore di sanità che dovrà valutare lo studio condotto dall'Istituto superiore di sanità in merito alla pericolosità delle esig oltre a stabilire se le sigarette elettroniche e le ricariche contenenti nicotina o altre sostanze, possano ricadere nella definizione di "medicinale per funzione", anche se manca un'esplicita destinazione d'uso di questo tipo da parte del responsabile dell'immissione in commercio. Il Css ha iniziato l'esame della questione il 19 marzo.