Repubblica Ceca, sì a cannabis "medicinale"

Da oggi, 2 aprile, è legale nella Repubblica Ceca la canapa utilizzata a fini medicinali e terapeutici. La legge, approvata a dicembre scorso, autorizza l'uso della marijuana per attenuare gli effetti di alcune malattie gravi, quali il cancro, il morbo di Parkinson, la sclerosi multipla o l'Aids.

Controlli rigidi - Per impedirne l'abuso, il cannabis sarà accessibile solo nelle farmacie su ricetta elettronica. Nel primo anno si tratterà della canapa importata dall'Olanda. L'Istituto nazionale del controllo dei farmaci comincerà ad attribuire le licenze per la coltivazione locale del cannabis l'anno prossimo. La licenza sarà valida per cinque anni.



Nella Repubblica Ceca, dove la marijuana è consumata da circa il 20% dei giovani, il possesso di 15 grammi o la coltivazione di 5 piante è punita solo con una multa. Un'altra legge riguardante il settore sanità, ed entrata oggi in vigore, permette i trapianti degli organi dei donatori stranieri deceduti sul territorio della Repubblica Ceca.