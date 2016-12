Influenza 2014, il vaccino che verrà

foto Afp Correlati Allerta degli esperti: "Con influenza antibiotici inutili e dannosi nella maggior parte dei casi"

Influenza, raggiunto il picco dei contagi 16:23 - La stagione influenzale 2012-2013 si avvia alla sua fase discendente, anche se non è ancora terminata, ma si sta già lavorando alla composizione del vaccino per l'anno prossimo. Secondo le raccomandazioni dell'Agenzia europea per i farmaci (Ema) all'Unione europea, pubblicate sul sito dell'Agenzia, ci potranno essere due tipi di vaccini, uno trivalente e, per la prima volta, uno quadrivalente.

Protezione per quattro ceppi - Nel trivalente saranno presenti i tre ceppi A/California (H1N1), A/Victoria (H3N2) e B/Massachusetts. Nel quadrivalente, oltre a questi tre, ci sarà anche un altro ceppo del virus di tipo B, il B/Brisbane.



Gianni Rezza, epidemiologo dell'Istituto superiore di sanità ha spiegato: "La decisione di prevedere anche un vaccino quadrivalente dipende dal fatto che in alcuni Paesi del mondo, in questa stagione influenzale, sono circolati due ceppi del virus B. Circa la composizione del trivalente, i ceppi H1N1 e H3N2 sono gli stessi della stagione 2012-2013, mentre il ceppo B/Massachussetts è leggermente diverso. Quest'anno, infatti, il vaccino proteggeva contro il B-Wisconsin, che è comunque simile".