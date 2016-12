Lo sport da bimbi aiuta la memoria dopo i 50

foto Afp Correlati Felici a lungo con l'attività fisica

Chi fa attività sportiva regolarmente fin da bambino mostra memoria, attenzione e capacità di apprendimento migliori anche dopo aver superato i 50 anni. Questo il risultato di uno studio condotto dal King's College di Londra e pubblicato su Psychological Medicine. E' soprattutto la costanza sportiva, più dell'intensità, a migliorare le capacità cognitive e non è mai troppo tardi per cominciare e garantirsi una memoria migliore in tarda età.

Effetti a lungo termine - Si tratta di una delle prime ricerche a misurare gli effetti dell'esercizio sul cervello nel lungo periodo. L'indagine ha correlato il tipo e il livello di esercizio fisico con le prestazioni cognitive di 9mila soggetti di età compresa fra 11 e 50 anni.



Alex Dregan, coordinatore dello studio, ha spiegato: "Coloro che si sono esercitati settimanalmente da bambini e da adulti mostrano migliori punteggi a 50 anni nei test di memoria, apprendimento e ragionamento rispetto a chi, invece, fa sport due o tre volte al mese o meno".



"Non è mai troppo tardi" - Lo scienziato ha sottolineato: "Per il mantenimento delle capacità cognitive in tarda età si raccomanda agli adulti, dai 19 ai 64 anni di età, di svolgere almeno 150 minuti settimanali di attività fisica ma non tutti riescono a farlo. I benefici sul cervello si ottengono anche con frequenze inferiori di attività sportiva e anche chi non ha mai fatto sport può iniziare pianificando l'esercizio fisico poco per volta, aumentando gradualmente l'intensità e la frequenza per garantirsi una mente di ferro per il futuro".