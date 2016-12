Un test per evitare l'amniocentesi

foto Dal Web Correlati Gravidanza: rischi di autismo ridotti del 40% grazie all'acido folico

Sì alla chemio in gravidanza 12:03 - Un nuovo test di laboratorio per la diagnosi prenatale, con un prelievo del sangue della madre, potrebbe evitare il ricorso all'amniocentesi basandosi sull'analisi del Dna del feto che circola nell'organismo materno. E' in grado di rivelare alcune tra le anomalie cromosomiche più frequenti. Ha mostrato un'attendibilità superiore al 99% nel rivelare la trisomia 21 (Sindrome di Down) e del 98% e 80% nel rilevare le trisomie 18 e 13 (Sindrome di Edwards e Sindrome di Patau). - Un nuovo test di laboratorio per la diagnosi prenatale, con un prelievo del sangue della madre, potrebbe evitare il ricorso all'amniocentesi basandosi sull'analisi del Dna del feto che circola nell'organismo materno. E' in grado di rivelare alcune tra le anomalie cromosomiche più frequenti. Ha mostrato un'attendibilità superiore al 99% nel rivelare la trisomia 21 (Sindrome di Down) e del 98% e 80% nel rilevare le trisomie 18 e 13 (Sindrome di Edwards e Sindrome di Patau).

Di cosa si tratta - Secondo gli esperti non è invasivo, è privo di rischi e avallato dalla comunità scientifica internazionale. Secondo quanto riportato dai responsabili, si tratta dell'unico test di questo tipo ad avere "il sostegno esplicito della Fetal Medicine Foundation e del professor K. Nicolaides, il principale referente a livello mondiale nella diagnosi e nella terapia prenatale.



Il test si può eseguire dalla decima settimana di gestazione, e i risultati si ricevono in 15 giorni. L'aspetto rivoluzionario di questo esame consiste nella possibilità di individuare, con un'elevata accuratezza, la presenza delle trisomie fetali più frequenti, attraverso un metodo non invasivo e che non comporta rischio di aborto.



Al momento, in Italia, l'unico modo per sapere certamente se il feto presenti anomalie dei cromosomi è sottoporsi a esami invasivi come villocentesi e amniocentesi. Tali procedure, tuttavia - ricordano gli esperti - comportano sempre un rischio aggiuntivo di aborto (1 caso ogni 150-200 circa).



D'altro canto, il test combinato del primo trimestre, detto Dual Test, pur essendo non invasivo, ha un'attendibilità inferiore nello stabilire il rischio a priori di una donna nell'avere un bambino con le suddette anomalie cromosomiche, presentando circa il 10% di mancati riconoscimenti della malformazione.



Il nuovo test, ha un tasso di errore 50 volte inferiore a quello degli attuali esami di screening e per questo - come riportato dagli esperti - "riduce in maniera significativa il rischio che una gestante venga indirizzata inutilmente a sottoporsi a un approfondimento diagnostico invasivo come l'amniocentesi".