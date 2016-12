L'olio d'oliva aiuta la dieta

foto Afp Correlati Il salame può far male al cuore

Nell'odore intenso dell'olio d'oliva, c'è il segreto per sentirsi sazi e mangiare meno. Alcune molecole aromatiche contenute nell'olio, come l'esenale, stimolano il senso di sazietà. Queste sostanze rallentano l'assorbimento dello zucchero da parte del fegato e ritardano l'abbassamento della glicemia. Questi i risultati di una ricerca condotta dalla Technische Universität di Monaco di Baviera (TUM) e dall'Università di Vienna.

La "bufala" dei cibi light - Lo studio avvalora anche i tanti dubbi sui cosiddetti cibi light o low fat: infatti mostra che questi cibi non stimolano il senso di sazietà e potrebbero addirittura portare a mangiare maggiori quantità di prodotto.



Lo studio - La ricerca si è articolata in diverse tappe. All'inizio i ricercatori hanno richiesto a un gruppo di volontari di mangiare yogurt magro ogni giorno in aggiunta alla propria dieta normale, al prodotto dovevano aggiungere uno tra diversi tipi di oli, come l'olio di semi o l'olio d'oliva. Confrontando le reazioni dei volontari, è emerso che coloro che mangiavano lo yogurt con olio d'oliva e avevano nel sangue alti livelli di serotonina, sostanza legata appunto al senso di sazietà.



In seguito, gli esperti hanno scoperto che il segreto dell'olio d'oliva è nascosto nelle sostanze aromatiche che lo caratterizzano, come l'esenale. Infatti, aggiungendo allo yogurt queste sostanze, i volontari si sono dichiarati più sazi.



Per di più, coloro che hanno mangiato lo yogurt senza aroma ingerivano mediamente ogni giorno 176 chilocalorie in più mentre coloro che hanno mangiato quello "aromatizzato" non hanno modificato il proprio introito calorico.



Infine, gli esperti hanno cercato di capire in che modo le molecole aromatiche inducessero sazietà. Ne è risultato che le sostanze aromatiche dell'olio, come l'esenale, rallentano l'assorbimento degli zuccheri nel sangue e quindi ritardano l'abbassarsi della glicemia. Questa scoperta potrebbe aprire la strada allo sviluppo di nuovi prodotti low fat più sazianti.