La nuova peste? La resistenza agli antibiotici

foto Afp Correlati Il super antibiotico si cerca negli abissi

I super batteri nascono negli allevamenti 15:22 - La resistenza agli antibiotici potrebbe essere un rischio "catastrofico" per l'umanità. Così ne parla, almeno, Dame Sally Davies, la consulente governativa per la sanità pubblica del Regno Unito. La Davies ne ha parlato alla Bbc, dicendo: “Nei prossimi 10 o 20 anni alcune infezioni potrebbero non essere più curabili. Questa è una bomba a orologeria che le nazioni dovrebbero inserire nell'elenco delle più grandi minacce all'umanità”. - La resistenza agli antibiotici potrebbe essere un rischio "catastrofico" per l'umanità. Così ne parla, almeno, Dame Sally Davies, la consulente governativa per la sanità pubblica del Regno Unito. La Davies ne ha parlato alla Bbc, dicendo: “Nei prossimi 10 o 20 anni alcune infezioni potrebbero non essere più curabili. Questa è una bomba a orologeria che le nazioni dovrebbero inserire nell'elenco delle più grandi minacce all'umanità”.

Operazioni banali potrebbero essere fatali - L'esperta ha aggiunto: "Tra 20 anni anche gli interventi di routine potrebbero diventare mortali se perdiamo la capacità di combattere le infezioni, come succedeva nel 1800. Per non parlare dei trapianti, che saranno di fatto impossibili per l'elevatissima mortalità post-operatoria".



Manca un ricambio - Uno dei problemi è la mancanza di nuovi antibiotici da quasi trent'anni: "Non abbiamo nuove classi di antibiotici dalla fine degli anni '80 e come singoli farmaci ce ne sono pochissimi allo studio delle case farmaceutiche. Questo perché per gli antibiotici non c'è lo stesso mercato che esiste per i farmaci che curano la pressione alta o il diabete".



Il ricorso eccessivo agli antibiotici, inoltre, sta favorendo la nascita di super batteri. Tra le precauzioni che si possono adottare bisognerebbe, intanto, limitare l'uso di questi farmaci ai casi di reale necessità.