Pacemaker cerebrale può curare l'anoressia

Un pacemaker impiantato nel cervello potrebbe rappresentare una soluzione estrema per guarire dall'anoressia. Il dispositivo è in grado di stimolare i centri neurali di ansia e umore. Alcune delle pazienti sottoposte a questo tipo di trattamento hanno ricominciato a mangiare e preso peso. La sperimentazione è stata condotta dalla University Health Network e i risultati sono stati pubblicati su Lancet.

La ricerca – Il test clinico è stato portato avanti in Canada su sei pazienti gravemente anoressiche. Il pacemaker è uno stimolatore che si impianta nel cervello e che è già in uso su pazienti con morbo di Parkinson e in sperimentazione per altre patologie come depressione e Alzheimer.



Gli esperti hanno impiantato l'apparecchiatura nel cervello delle pazienti e tre di loro sono visibilmente migliorate e hanno preso peso.



Ovviamente si tratta di una terapia estrema e fortemente invasiva perché implica un intervento chirurgico ma bisogna considerare che l'anoressia, se non curata entro i primi anni, diventa sempre più difficile da gestire e molte pazienti rischiano la morte