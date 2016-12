Aism: le gardenie contro la sclerosi in piazza

foto Ufficio stampa 13:26 - Dall'8 al 10 marzo, l'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) sarà in 3mila piazze italiane con 10mila volontari a distribuire gardenie in cambio di una donazione minima di 13 euro. Inoltre si può sostenere la ricerca sulla malattia fino al 10 marzo, con l'sms solidale 45509. - Dall'8 al 10 marzo, l'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) sarà in 3mila piazze italiane con 10mila volontari a distribuire gardenie in cambio di una donazione minima di 13 euro. Inoltre si può sostenere la ricerca sulla malattia fino al 10 marzo, con l'sms solidale 45509.

Grazie al contributo degli italiani che hanno scelto di sostenere l'associazione con la sua Fondazione (Fism) attraverso il 5 per 1000, anche quest'anno saranno messi a disposizione della ricerca 3 milioni di euro. Sul sito (www.aism.it) il regolamento e i moduli per la richiesta di finanziamento.



Contro la malattia - L'Aism parla di "un evento che ha il profumo di un fiore e un messaggio di speranza voluto dalle donne per le donne: insieme per vincere la sclerosi multipla".



I fondi raccolti contribuiranno a potenziare lo studio della causa della malattia, la ricerca di cure risolutive e a migliorare la qualità della vita dei oltre 65mila malati. Ogni anno vengono diagnosticati duemila nuovi casi: uno ogni 4 ore. Di questi, 1.200 riguardano le donne, colpite dalla malattia con un rapporto di 3 a 1 rispetto agli uomini.



Testimonial della campagna di quest'anno è la conduttrice Paola Perego. Oltre che con l'acquisto delle gardenie o con gli sms solidali si può finanziare la ricerca presso una delle 900 filiali di Cariparma-Credit Agricole su tutto il territorio nazionale o, nel caso in cui si utilizzi l'home banking, fare un bonifico online a zero spese sul conto corrente 42222234.