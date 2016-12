Andare a scuola a piedi previene la trombosi

foto Afp Correlati La dieta mediterranea fa bene al cuore

Rischi di salute per il bebè se il papà è grasso 12:46 - La prevenzione si fa a piccoli passi. Così, per evitare di sviluppare la trombosi da adulti, bisognerebbe cominciare a fare prevenzione da bambini anche solo andando a scuola a piedi. Lo ricorda Marco Moia, segretario scientifico dell'Associazione lotta alla trombosi (Alt). - La prevenzione si fa a piccoli passi. Così, per evitare di sviluppare la trombosi da adulti, bisognerebbe cominciare a fare prevenzione da bambini anche solo andando a scuola a piedi. Lo ricorda, segretario scientifico dell'(Alt).

Prima causa di morte nei Paesi industrializzati - Problemi da non prendere sottogamba vista l'incidenza del fenomeno. Moia ha aggiunto: "Le malattie cardiovascolari da trombosi, come infarto, ictus, embolia e trombosi, sono l'epidemia dei nostri giorni e ogni anno in Italia colpiscono 600 mila persone. Sono la prima causa di morte nei paesi industrializzati. Per questo è bene prevenirle fin dall'infanzia, con alimentazione sana e attività fisica".



Una tattica vincente - Moia ha proseguito: "L'attività fisica e sportiva sono fondamentali per ridurre il rischio cardiovascolare, e insieme all'eliminazione del fumo e il controllo del peso sono la strategia vincente contro quest'epidemia che ci colpirà nei prossimi vent'anni".



Si inizia da bambini - Iniziare a muoversi fin da piccoli è fondamentale, e basta poco. Moia ha spiegato: "Per esempio andare a scuola camminando riduce il peso corporeo e migliora la situazione metabolica. Inoltre andrebbero aumentate le ore scolastiche di attività fisica. Ogni bambino dovrebbe fare almeno un'ora al giorno di esercizio fisico, anche solo correndo in cortile. Senza una strategia di prevenzione la spesa per la presa in carico di queste malattie diventerà insostenibile per il Sistema sanitario nazionale e a pagarne il prezzo saranno le fasce più povere della popolazione".