L'interruttore della fatica è nel cervello

11:12 - La stanchezza viene avvertita prima dal cervello e, solo in seguito, dai muscoli. A scatenare la sensazione di sfinimento è un meccanismo basato sulla serotonina, finora completamente sconosciuta sotto questo aspetto. La ricerca, condotta sulle tartarughe, è stata coordinata dal dipartimento di Neuroscienze e Farmacologia dell'Università di Copenaghen e pubblicata su Pnas.

E' il cervello a dire stop - Il primo effetto della scoperta è un radicale cambiamento di prospettiva nel considerare il meccanismo che scatena la fatica. Finora vedere un maratoneta accasciarsi esausto prima di tagliare il traguardo suggeriva che avesse consumato tutta l'energia dei suoi muscoli, ma adesso sappiamo che le cose potrebbero non stare così. A imporre lo stop ai muscoli potrebbe essere una sorta di "freno neurochimico" che agisce innanzitutto nel cervello.



Studio su tartarughe - I ricercatori hanno individuato il meccanismo studiando il midollo spinale delle tartarughe e hanno scoperto il modo in cui la serotonina può essere sia un acceleratore dei muscoli sia un freno molto efficace.



Questa sostanza viene prodotta in quantità sempre maggiori nel momento in cui si compie uno sforzo fisico: più se ne produce, più aumenta la resistenza. Questo è vero, però, fino a un valore soglia, oltre il quale la serotonina si trasforma in un freno che dal cervello impone uno "stop" ai muscoli, facendo avvertire lo sforzo come insopportabile



La serotonina come freno - Jean François Perrier, autore principale della ricerca, ha spiegato: "Adesso abbiamo scoperto che la serotonina non è soltanto un acceleratore, ma quando lo sforzo diventa eccessivo, e con esso la sua produzione, può trasformarsi in un freno".



Un risultato che potrà aiutare a contrastare il doping. Perrier ha precisato: "E' cruciale identificare i metodi adottati dagli atleti per sconfiggere il senso di fatica".



E' anche il primo passo per studiare una nuova generazione di farmaci capaci di controllare i neuroni del movimento (chiamati motoneuroni) nelle persone con problemi a controllare i movimenti a causa, per esempio, di paralisi cerebrale o spasticità.