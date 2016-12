Operato con robot, 11enne ora può respirare

foto Afp Correlati Usa, i primi trapianti senza trasfusione

Un robot ha restituito la salute a un undicenne grazie a un intervento mini invasivo effettuato a Forlì. In questo caso i medici dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" della città emiliana sono intervenuti per risolvere i problemi respiratori provocati da tonsille linguari abnormi. Si tratta della seconda operazione di chirurgia pediatrica in Italia dopo la prima che si era svolta sempre a Forlì.

Ritorno alla vita - Il piccolo Pierre potrà dormire senza le apnee che disturbavano i suoi sogni, correre insieme agli altri bambini e praticare il suo amato karate. Il ragazzino era colpito dall'età di sette anni da difficoltà respiratorie.



Ma, adesso, è tutto risolto grazie all'intervento congiunto dell'équipe di chirurgia robotica dell'Unione operativa Orl, diretta da Claudio Vicini, e di quella di Anestesia e Rianimazione dell' Ausl di Forlì diretta da Giorgio Gambale. Si tratta della seconda operazione di chirurgia robotica pediatrica in Italia, per giunta senza ricorso alla tracheostomia, eccessivamente invasiva a quell'età.



Senza incisione della trachea - Vicini commenta: "Al di là dell'aspetto tecnologico legato all'impiego del robot, l'intera operazione è stata condotta senza dover ricorrere a tracheostomia, che sarebbe risultata particolarmente invasiva e, trattandosi di un paziente pediatrico, avrebbe comportato non pochi rischi soprattutto a distanza".



Se negli adulti si ricorre spesso a questa tecnica, che consiste nell'incisione della trachea per consentire l'inserimento di una cannula necessaria a consentire la respirazione durante e dopo l'intervento (per qualche giorno), nei bambini questa procedura, alla luce del rapporto costo/beneficio, può non essere vantaggiosa.