L'Hiv blocca la lettura delle emozioni

Cresce l'Aids in Italia 13:30 - Il virus dell'Hiv compromette la capacità di riconoscere le emozioni sul volto degli altri, in particolare, le espressioni di paura e felicità. Questa la scoperta di una squadra di ricercatori dell'Università Cattolica di Roma e pubblicato su BMC Psychology.

Problema legato ad altri disturbi - I ricercatori hanno osservato che queste defaillance nel naturale sistema di riconoscimento delle emozioni altrui vanno di pari passo con altri problemi spesso lamentati dai sieropositivi, come i deficit di memoria a breve termine e più generali disturbi cognitivi. Ciò suggerisce che esiste una relazione tra la capacità di riconoscere le espressioni facciali e altre abilità cognitive, che dipendono dall’attività di strutture cerebrali complesse come l’amigdala, area dove nasce, per esempio, la sensazione della paura alla base della percezione dei pericoli.



I sieropositivi e la qualità della vita - Eleonora Baldonero, autrice della ricerca, spiega all'Adnkronos: “L’aspettativa di vita delle persone con Hiv è notevolmente aumentata negli ultimi anni grazie alle nuove terapie antiretrovirali, con la conseguente necessità di affrontare alcuni aspetti come le problematiche di tipo neurocomportamentale, che noi abbiamo analizzato nel nostro lavoro per quel che attiene l’emotività”. Maria Caterina Silveri precisa: “Abbiamo utilizzato per questo un test che consiste nel chiedere ai soggetti coinvolti nella ricerca di riconoscere le emozioni che venivano espresse attraverso il volto di attori in fotografia (test di Ekman)”.



Il test - Gli esperti hanno confrontato un gruppo di pazienti sieropositivi con un gruppo di soggetti sani, e osservato che i primi avevano difficoltà a riconoscere la paura sul volto altrui: in genere questa difficoltà, spiega la dottoressa Baldonero, si accompagna a un deficit della memoria a breve termine, segno che le due funzioni sono in qualche maniera correlate.



Inoltre, tra i soggetti sieropositivi, quelli che erano cognitivamente più compromessi nella capacità di prendere decisioni e nell'apprendimento, presentavano una selettiva difficoltà nel riconoscimento dell’emozione "felicità". Silveri continua: “I nostri risultati hanno indicato che i soggetti Hiv-positivi erano in grado di riconoscere alcune espressioni del volto, ma la maggior parte non individua l'espressione facciale della paura. Questo risultato non trova al momento un’adeguata spiegazione”.



Non c'è una chiara spiegazione - Si può ipotizzare che il mancato riconoscimento possa essere legato a tratti personali e psicologici individuali dei soggetti coinvolti nella ricerca, ma la frequenza con cui il fenomeno si osserva nei sieropositivi è troppo elevata per essere riconducibile unicamente al caso. Più verosimile che si tratti di un'alterazione asintomatica che non si manifesta nella vita quotidiana, ma emerge soltanto attraverso test specifici.



"Il quesito aperto, a cui oggi non siamo in grado di dare una spiegazione, è se questa alterazione della emotività da noi evidenziata, come pure le alterazioni asintomatiche neurocognitive già note, possano o meno evolvere in forma più evidente di disturbo via via che i soggetti invecchiano", prosegue Baldonero. "Il messaggio che ci sentiamo di dare alla comunità scientifica è quello di considerare nei soggetti Hiv-positivi l’opportunità di monitorare sia gli aspetti neurocognitivi sia quelli più propriamente emozionali", concludono le autrici del lavoro.