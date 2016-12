L'alcol aumenta i rischi di "morte in culla"

foto Afp Correlati Meno parti prematuri grazie ai divieti di fumo

Gravidanza: rischi di autismo ridotti del 40% grazie all'acido folico 11:27 - Un caso su sei di “morte in culla”, il decesso improvviso e inaspettato di un lattante apparentemente sano (Sudden Infant Death Syndrome o Sids) - un fenomeno non ancora spiegato dalla scienza – può essere legato al forte uso di alcool durante la gravidanza o poco dopo il parto. Secondo una ricerca dell'Università Curtin a Perth, in Australia, può essere il risultato sia dell'esposizione all'alcol nell'utero, sia del comportamento della madre che crea un ambiente rischioso per il piccolo dopo la nascita. - Un caso su sei di “morte in culla”, il decesso improvviso e inaspettato di un lattante apparentemente sano (Sudden Infant Death Syndrome o Sids) - un fenomeno non ancora spiegato dalla scienza – può essere legato al forte uso di alcool durante la gravidanza o poco dopo il parto. Secondo una ricerca dell'a Perth, in Australia, può essere il risultato sia dell'esposizione all'alcol nell'utero, sia del comportamento della madre che crea un ambiente rischioso per il piccolo dopo la nascita.

Con un consumo regolare - Colleen O'Leary, del Centro ricerche sulla salute della popolazione dell'ateneo spiega: "I risultati dello studio indicano che l'uso regolare di alcol da parte della madre aumenta il rischio di Sids, sia tramite effetto diretto sul feto sia indirettamente tramite fattori ambientali di rischio".



In passato la sindrome è stata legata al fumo da parte della madre e ad ambienti malsicuri, ma poche ricerche hanno finora esaminato il legame con l'alcol.



La ricerca - Nello studio sono stati vagliati i dati di circa 78 mila donne che hanno partorito fra il 1983 e il 2005, comparando il numero di decessi di neonati da madri a cui era stato diagnostico un problema di alcol, con i casi di nati da donne senza tale diagnosi.



E' emerso che i nati da puerpere con diagnosi di bevitrici hanno un rischio di Sids sette volte maggiore. E se la madre beve anche durante il primo anno dopo la nascita, il rischio è nove volte maggiore.



Una concausa - I ricercatori hanno identificato diverse cause per le morti dei neonati: oltre all'esposizione all'alcool nell'utero, altri fattori sono l'inalazione di fumo da sigarette, la disidratazione, le infezioni e l'incuria. La "morte in culla" colpisce i bambini nel primo anno di vita ed è la prima causa di morte dei bambini nati sani.