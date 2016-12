L'odore materno aiuta i bambini autistici

foto Afp Correlati Gravidanza: rischi di autismo ridotti del 40% grazie all'acido folico

L'odore della mamma aiuta i bambini autistici a imitare le azioni degli altri e a incrementare le abilità sociali. E' quanto emerge da uno studio condotto dal Dipartimento di Psicologia generale dell'Università di Padova e pubblicato sulla rivista Biological Psychiatry.

Bambini autistici più "influenzati" - La ricerca ha coinvolto venti bambini autistici tra i 10 e i 14 anni. Sono stati confrontati con un gruppo di bambini sani. Si stima che l'incidenza dell'autismo nella popolazione mondiale sia di un bambino ogni 150.



La ricercatrice Valentina Parma ha spiegato: "Abbiamo visto come i bambini a sviluppo tipico imitino le azioni dell'altro indipendentemente dall'odore che percepiscono. I bambini autistici, invece, hanno bisogno dell'odore della propria mamma per imitare spontaneamente".



Il professor Umberto Castiello, a guida della ricerca, ha aggiunto: "Lo studio dimostra come i bambini affetti da autismo siano maggiormente "sensibili" a un senso ancestrale di conoscenza qual è, appunto, l'olfatto che in questo caso gioca un ruolo decisamente importante nelle interazioni sociali. Questo risultato rappresenta una importante indicazione per trattamenti che hanno lo scopo di insegnare a questi bambini con autismo i comportamenti sociali".



Il test - I ricercatori hanno "catturato" l'odore delle mamme prelevandolo dalle secrezioni ascellari, l'hanno poi conservato attraverso una particolare procedura sperimentale, per sottoporlo infine ai due gruppi di bambini prima della sperimentazione. Mentre il comportamento di imitazione nei bambini sani rimaneva immutato, quello dei bambini autistici migliorava nettamente quando il loro olfatto veniva stimolato dall'odore materno.