Un po' di zucchero per rimarginare le ferite

foto Afp Correlati Basta un po' di zucchero e il vaccino va giù 10:50 - Un po' di zucchero e la ferita guarisce prima. E' questa la teoria in corso di sperimentazione presso l'ospedale di Birmingham, in Gran Bretagna. A proporre i test è stato un infermiere dello Zimbabwe, Moses Murandu, che ha visto usare questo rimedio nella propria famiglia per anni. La tesi è che lo zucchero attiri l'acqua fuori dalle ferite, evitando la moltiplicazione dei batteri. - Un po' di zucchero e la ferita guarisce prima. E' questa la teoria in corso di sperimentazione presso l', in Gran Bretagna. A proporre i test è stato un infermiere dello Zimbabwe, Moses Murandu, che ha visto usare questo rimedio nella propria famiglia per anni. La tesi è che lo zucchero attiri l'acqua fuori dalle ferite, evitando la moltiplicazione dei batteri.

La ricerca - I primi risultati della sperimentazione, condotta su 35 pazienti, sono incoraggianti e promettono anche un recupero più rapido. Non si tratta di piccoli graffi. Uno dei pazienti aveva subito l'amputazione di parte della gamba, la rimozione di una vena gli aveva lasciato una ferita non guarita bene. Ma, dopo l'applicazione dello zucchero, il miglioramento è stato netto.



Il paziente ha raccontato alla Bbc: "E' stato rivoluzionario. La ferita era molto profonda. Moses ha usato un barattolo intero di zucchero, ma due settimane dopo dovevo usare solo 4-5 cucchiaini. Il mio recupero è diventato molto più veloce. All'inizio ero scettico, ma ora sono impressionato".



Secondo gli esperti, a causa dell'applicazione dello zucchero, l'acqua si asciuga privando i batteri del liquido a loro necessario per crescere.