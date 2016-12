Gli esperti: "Osteoporosi maschile trascurata"

foto Afp Correlati Stop alla celiachia con un vaccino

Rischi di salute per il bebè se il papà è grasso 10:55 - L'osteoporosi è principalmente un problema femminile, visto che colpisce nell'80 per cento dei casi le donne, ma non bisogna dimenticare che ne soffrono anche gli uomini che la trascurano di più. Se ne discute a Roma nel congresso internazionale Gender and Science al Policlinico Umberto I. Il convegno è organizzato dall'Università Sapienza di Roma con l'Università di Sassari ed è promosso dalla Fondazione internazionale Menarini. - L'osteoporosi è principalmente un problema femminile, visto che colpisce nell'80 per cento dei casi le donne, ma non bisogna dimenticare che ne soffrono anche gli uomini che la trascurano di più. Se ne discute a Roma nel congresso internazionaleal Policlinico Umberto I. Il convegno è organizzato dall'Università Sapienza di Roma con l'Università di Sassari ed è promosso dalla Fondazione internazionale Menarini.

Due facce della malattia - Andrea Lenzi, ordinario di endocrinologia alla Sapienza spiega: "Esistono due osteoporosi: una femminile e una maschile".



Il grasso addominale - Lenzi ha coordinato una ricerca condotta su 86 uomini in sovrappeso. L'esperto afferma: "Abbiamo osservato un'alta correlazione fra grasso accumulato all'addome e osteoporosi maschile. Una volta si diceva che il sovrappeso svolgesse un ruolo protettivo contro la debolezza ossea invece non è così. Inoltre, si sostiene che sia una patologia tipicamente femminile perché da ricondursi a un'involuzione ossea associata all'invecchiamento e al calo di ormoni estrogeni, ma ci sono molti altri fattori che concorrono a produrre fragilità ossea anche negli uomini".



Nell'uomo compare prima - Andrea Giustina, ordinario di endocrinologia all'Università di Brescia spiega: "La cosiddetta “osteoporosi secondaria” è più comune fra gli uomini. Mentre per le donne è legata alla menopausa, nell'uomo compare molti anni prima ma si riconosce solo quando si fratturano le ossa perché viene spesso trascurata".



Lo specialista conclude: "Abbiamo dimostrato che per gli uomini la patologia consegue soprattutto l'uso cronico di alcuni farmaci, come cortisone, alcune terapie per l'asma e per il tumore alla prostata. E' anche conseguente ad alcune patologie gastrointestinali comuni come la celiachia e ad alcune malattie endocrine maschili. Gli uomini sono cosi soggetti a fratture soprattutto nella zona delle anche e alle vertebre".