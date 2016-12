I veri leader hanno il volto lungo

Evoluzione e leadership - Si pensa che altezza e viso allungato siano caratteristiche evolute da tempi ancestrali, quando la sopravvivenza dipendeva dalla scelta del leader giusto. Daniel Re, coordinatore dello studio, ha spiegato: "I nostri risultati suggeriscono che ci rivolgiamo a leader dall'aspetto più dominante specialmente quando ci sentiamo minacciati".



Guerra e pace - Nello studio, sono state presentate ad alcuni volontari le immagini di visi di uomini e donne. E' stato detto alle persone sotto test di usare il pc per trasformare le immagini in modo da farli somigliare a qualcuno che sarebbe piaciuto loro come leader del proprio Paese in tempo di pace e guerra.



Così, si è visto che per i tempi di pace la lunghezza apparente del viso aumentava del 6 per cento per gli uomini, e rimaneva la stessa per le donne. In guerra invece aumentava del 34,9 per cento per le donne e del 45,8 per cento per gli uomini.



Più difficile raggiungere queste conclusioni, secondo i ricercatori, per i politici donna, visto che l'acconciatura può far sembrare il viso più rotondo.



Re ha concluso: "Questi risultati suggeriscono che la scelta del leader è influenzata da caratteristiche che nulla hanno a che fare con l'esperienza politica". Non resta che aspettare l'imminente scelta elettorale degli italiani per verificare la presenza di questi canoni.