Quanto si suda! Una lattina d'acqua all'ora

L'organismo umano, per le sue funzioni biologiche, perde circa 300 ml di liquidi ogni ora, ossia la stessa quantità di una lattina che contiene le bibite. Gli esperti dell'European Food Safety Authority (Efsa) hanno calcolato che il livello tollerabile di disidratazione per il corpo umano è pari a circa l'un per cento del peso totale. Con questa velocità la disidratazione potrebbe verificarsi nel giro di due o tre ore.

Come perdiamo liquidi - In linea di massima un adulto sano che vive in un clima temperato perde tra i 2 e i 2 litri e mezzo d'acqua al giorno. Il nostro corpo, anche senza accorgersene perde acqua in continuazione, attraverso il respiro, il sudore, le secrezioni corporee. Ma a questa costante perdita non corrisponde un'altrettanta assidua ricompensa.



Quanta acqua bere? Dipende - II neonati da zero a 6 mesi hanno bisogno di 680 ml al giorno, tutti ricavati dal latte materno. Dai 6 ai 12 mesi, invece, il fabbisogno di acqua passa a 0.8-1 litri al giorno, suddivisi tra il latte e le prime bevande dello svezzamento. Tra 1 e 3 anni bisogna bene fino a 1,3 litri d'acqua, aumentando progressivamente il fabbisogno fino all'adolescenza: qui si vedono le prime differenze tra maschi e femmine, dato che un bambino dai 9 ai 13 anni ha bisogno di 2,1 litri di acqua al giorno, mentre una bambina circa 200 ml in meno.



Uguale fabbisogno da 14 a 70 anni - Il picco si raggiunge tra i 14 e i 18 anni, nei quali gli esperti consigliano 2,5 litri al giorno per i maschi e 2 litri per le femmine. La quantità necessaria sarà identica fino a 70 anni.



Ma ci sono le eccezioni: una donna in gravidanza, per esempio, dovrà bere almeno 2,3 litri di acqua al giorno, una donna che sta allattando, invece, 2,7 litri, per reintegrare proprio quei 680 ml che il suo bambino assumerà con il latte.