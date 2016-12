Salute: il ministero fa prevenzione coi fumetti

- Piccole dritte di salute spiegate grazie ai fumetti nell'agenda "365 giorni in salute" creata dal Ministero della salute per introdurre i ragazzi, ma anche la terza età, agli argomenti sanitari affrontati nelle sue campagne di comunicazione. Le 30mila copie del vademecum saranno distribuite gratuitamente presso la Feltrinelli.

Imparare divertendosi - Dodici storie, a volte surreali, mirate a sensibilizzare il maggior numero di persone su temi quali la ludopatia, l'alimentazione, la donazione degli organi, il fumo, l'alcol, l'attività fisica, la fertilità, fino all'Aids. Inoltre, nell'agenda si potranno trovare associate informazioni flash sul tema.



Il ministro Renato Balduzzi ha scritto nella prefazione del volume: "Le pagine di questa agenda con garbo e leggerezza vogliono essere un piccolo promemoria per ciascuno di noi".

Il fumetto, dunque, come strumento per raggiungere un target il più ampio possibile di persone. Per ricevere l'agenda gratuitamente, basta compilare un breve questionario sul gradimento delle campagne passate del Ministero e sulle tematiche che si desidera venissero affrontate in futuro.