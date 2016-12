Più rischi di intossicazioni con le verdure

foto Afp Correlati Quando il cibo può essere un pericolo

Allarme studio Usa: "Troppi zuccheri nel cibo integrale danneggiano la salute" 11:35 - Sono l'elemento indispensabile di una sana alimentazione, eppure le verdure possono essere "pericolose". Lo afferma uno studio del Centro di controllo per le malattie di Atlanta, pubblicato da Emerging Infectious Diseases. Secondo la ricerca americana, i vegetali a foglia larga sono la prima causa di intossicazioni causate da infezioni, la carne di pollo contaminata è al primo posto per le morti. - Sono l'elemento indispensabile di una sana alimentazione, eppure le verdure possono essere "pericolose". Lo afferma uno studio del, pubblicato da. Secondo la ricerca americana, i vegetali a foglia larga sono la prima causa di intossicazioni causate da infezioni, la carne di pollo contaminata è al primo posto per le morti.

Se lo spinacio intossica - Gli autori spiegano: "La maggior parte delle contaminazioni è dovuta a norovirus presenti durante la produzione. Mentre le infezioni più presenti nel pollame sono quelle da salmonella e listeria".



Lo studio si è basato sui dati raccolti dall'agenzia tra il 1998 e il 2008, un arco di tempo in cui negli Stati Uniti sono state intossicate dal cibo in media 9,6 milioni di persone l'anno e ne sono morte circa 1.500.



I ricercatori hanno suddiviso gli alimenti in 17 sottogruppi per valutarne la pericolosità. In cima alla classifica dei prodotti pericolosi ci sono appunto i vegetali a foglia larga, come spinaci o insalata, responsabili del 23 per cento dei casi, seguiti da latticini, frutta e pollame, mentre i frutti di mare, spesso additati come pericolo numero uno, si fermano al 3,4 per cento.



Pollo killer - La classifica cambia se si considerano le morti causate dalle intossicazioni, e vede il pollame al top con il 19 per cento, seguito da latticini e vegetali rampicanti, come i pomodori, mentre gli animali marini sono responsabili del 6 per cento dei decessi.