Picco dell' influenza previsto a metà febbraio

Secondo il bollettino settimanale sull'epidemia della Società Italiana di medicina generale (Simg), negli ultimi sette giorni, 6,25 italiani su mille sono stati messi a letto dal virus. Il dato è in costante crescita visto che 15 giorni fa l'incidenza era di 4,50. I bambini sono i più colpiti: tra quelli al di sotto dei 4 anni di età la frequenza è di 18,73 casi su mille. E le cifre rimangono molto alte tra i più giovani (5-14 anni, con 12,67 casi) e gli adulti fino a 64 anni (15-64 anni, con 4,96 casi), per diminuire in maniera drastica negli over 65 (fino a 1,96 casi).Claudio Cricelli, presidente Simg ha spiegato: “Malgrado i problemi legati alle difficoltà di avere a disposizione il vaccino, anche quest'anno la copertura profilattica degli ultrasessantacinquenni ha mostrato risultati positivi. Gli anziani si ammalano molto meno di influenza, malgrado la loro maggiore fragilità, perché si vaccinano molto di più e hanno già incontrato alcuni virus in passato, sviluppando così una protezione”.Per le prossime quattro settimane i medici di famiglia renderanno disponibile sui siti www.simg.it www.ilritrattodellasalute.it la "lettera sull'influenza", che oltre a fornire utili informazioni sull'andamento della malattia conterrà anche indicazioni pratiche sui comportamenti, le precauzioni, le misure e le terapie da intraprendere, inclusa l'automedicazione.