Giovani a lungo con la dieta "stretta"

foto Afp Correlati Allarme diabulimia dagli esperti del Regno Unito

Allarme studio Usa: "Troppi zuccheri nel cibo integrale danneggiano la salute" 10:57 - Per rimanere giovani bisognerebbe tagliare drasticamente le calorie. Eppure, in momenti di crisi, si utilizza il cibo come consolazione e si tende a privilegiare alimenti ipercalorici in grandi quantità. Questi i risultati di due studi: il primo condotto dal Centro nazionale di ricerca sul cancro in Spagna e l'altro dalla University of Miami School of Business Administration. - Per rimanere giovani bisognerebbe tagliare drasticamente le calorie. Eppure, in momenti di crisi, si utilizza il cibo come consolazione e si tende a privilegiare alimenti ipercalorici in grandi quantità. Questi i risultati di due studi: il primo condotto dale l'altro dalla

Affamati ma giovani

Secondo la ricerca spagnola pubblicata su Plos one, mangiare in modo frugale aiuterebbe a mantenere giovani e sani i cromosomi e ad aloontanare invecchiamento e malattie come il cancro. Questa la conclusione di uno studio su topi che gli esperti hanno sottoposto a una dieta di restrizione calorica, ossia a un regime alimentare con un apporto calorico ridotto di circa il 40 per cento rispetto a una dieta normale.



Secondo gli scienziati, non solo i topi a stecchetto presentano dei cromosomi "sempre giovani", ovvero salvaguardati dal processo di invecchiamento che logora i telomeri, ma anche più protetti da cancro e altre malattie legate all'invecchiamento come l'osteoporosi.