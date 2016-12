Donne fumatrici, mortalità in aumento

foto Dal Web Correlati Il fumo peggiora i postumi da sbornia

L'alcol uccide prima del fumo 11:47 - Il rischio di morte nelle donne fumatrici è cresciuto nel tempo fino ad arrivare, oggi, a essere oltre 25 volte maggiore delle non fumatrici. Il fumo neutralizza, così, l'aumento dell'aspettativa di vita ottenuto grazie ai progressi medici. Lo rivelano due studi pubblicati sul New England Journal of Medicine, il primo condotto dalla American Cancer Society e il secondo dalla University of Toronto. - Il rischio di morte nelle donne fumatrici è cresciuto nel tempo fino ad arrivare, oggi, a essere oltre 25 volte maggiore delle non fumatrici. Il fumo neutralizza, così, l'aumento dell'aspettativa di vita ottenuto grazie ai progressi medici. Lo rivelano due studi pubblicati sul New England Journal of Medicine, il primo condotto dalla American Cancer Society e il secondo dalla University of Toronto.

Maggiori rischi di mortalità

La prima ricerca ha preso in esame i dati di più di due milioni di donne fumatrici in differenti decenni a partire dagli anni Sessanta fino a oggi. Gli studiosi hanno osservato il rischio di morte per cancro ai polmoni e per broncopneumopatia cronica ostruttiva in ogni decennio esaminato per le fumatrici e per coetanee non fumatrici. E' emerso che il rischio di morte delle fumatrici è aumentato negli anni via via che le differenze di genere nei comportamenti legati al fumo sono diminuite e nonostante le donne tendano a fumare sigarette vendute contrassegnate dall'iscrizione “light”, segno che questa dicitura non corrisponde a un prodotto meno dannoso.

Per le donne che hanno fumato negli anni Sessanta, il rischio di morte per tumore era di 2,7 volte maggiore rispetto alle non fumatrici. Questa probabilità è lievitata fino a giungere a essere di 25,7 volte maggiore per il gruppo di donne del periodo 2000-2010. Il rischio di morte per broncopneumopatia era di 4 volte maggiore negli anni Sessanta, di 20,5 volte maggiore oggi.



Aspettativa accorciata

Il secondo studio, invece, ha calcolato che i fumatori di entrambi i sessi perdono in media dieci anni di vita rispetto ai non fumatori. Inoltre, la ricerca ha dimostrato che i fumatori che muoiono prematuramente perdono in media vent'anni di vita.