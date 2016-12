Naso ricresce nel braccio grazie alle staminali

foto Afp Correlati Le staminali per guarire le fratture

Un nuovo naso fatto crescere sul proprio braccio. Presto, un uomo a cui è stato rimosso l'organo dell'olfatto per un tumore potrà ritrovare le sue sembianze grazie a un pionieristico uso delle cellule staminali. Succede a Londra ed è stato rivelato dal programma della Bbc Focus, secondo cui i ricercatori dell'University College di Londra potrebbero restituire il profilo al paziente entro un paio di mesi.

Sfida medica

Il nuovo naso è stato fatto crescere a partire da un modello di vetro spruzzato di un materiale sintetico che ha creato una sorta di impalcatura per le staminali del paziente. Mentre in un bioreattore le cellule davano vita alla cartilagine del naso, i medici del team guidato da hanno creato uno spazio all'interno del braccio del paziente con un palloncino. Da circa due mesi il naso è stato piazzato al posto del pallone e sta sviluppando nervi e capillari oltre a ricoprirsi di pelle. Ancora un altro mese e sarà pronto per essere impiantato. Alex Seifalian che ha condotto il team di ricerca ha spiegato: "Il naso sarà esattamente uguale a quello perso dal paziente, quello originale era un po' storto e gli abbiamo chiesto se lo voleva più dritto, ma lui ha detto di no".



Primo organo ma non prima parte

Non è il primo caso di parti del corpo fatte crescere all'interno delle braccia, anche se questo è l'unico caso di organo riprodotto da zero. Lo scorso anno, per esempio, alla Johns Hopkins University di Baltimora è stato fatto crescere nell'avambraccio e poi trapiantato un orecchio, ma in questo caso l'organo era stato ricavato dalla cartilagine della costola.